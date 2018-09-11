11.09.2018 12:43

Харьковских осужденных лишили йогурта с наркотиками (ФОТО)

Сотрудники СИЗО пресекли попадание на охраняемую территорию запрещенных предметов.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сотрудники госучреждения «Харьковский следственный изолятор», предупредили попытки доставки запрещенных предметов.



В ходе досмотра содержимого посылки, поступившей заключенному С. от гражданки С., в емкости с животным жиром, был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом синего цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое.



При осмотре содержания передачи заключенному Т. от гражданки С., были обнаружены и изъяты две бутылки йогурта, который был смешан с наркотическим веществом.



По фактам изъятия неизвестных веществ были составлены соответствующие материалы, сообщено в Новобаварский отдел ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.