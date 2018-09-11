Чиновники поплатятся за незаконную продажу 45 гектаров университетских земель

Прокуратура начала уголовные производства по этим фактам/
Как сообщила Прокуратура Харьковской области, Харьковской местной прокуратурой №6 начаты два уголовных производства по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами органов государственной власти и одного из поселковых советов Харьковского района (ч. 1 ст. 364 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, двумя решениями указанного поселкового совета были безосновательно отчуждены земли одного из высших учебных заведений Харьковщины.
Чиновники незаконно передали в собственность 28 граждан 45 га чернозема, проигнорировав тот факт, что земли принадлежат на праве постоянного пользования учебному заведению и около 50 лет используются его опытным хозяйством.
Участки выделялись гражданам под фермерские хозяйства, а также для ведения садоводства и огородничества.
Нарушение законодательства были обнаружены в августе этого года при инвентаризации земель университетом.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
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