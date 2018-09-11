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11.09.2018  16:36   

Харьковские лекции на тему: «Новеллы принудительного исполнения решений»

Учитывая жалобы харьковчан, о том, что решение судов трудно «воплощаются в жизнь», харьковские исполнители предприняли неординарное решение.


//justic.kh.ua

Начальник Отдела принудительного исполнения решений Куприянова А.А. выступала спикером в Харьковском региональном отделении Национальной школы судей Украины и представила лекцию на тему «Новеллы принудительного исполнения решений».

На лекции были освещены, в частности, вопрос создания института частных исполнителей, создание Единого реестра должников, изменения сроков в исполнительном производстве.

Отдельным пунктом беседы со слушателями были вопросы реализации «Я имею право» - общенационального проекта, направленного на повышение уровня правовой осведомленности граждан. Общение велось в форме доклада лектора в первой и живой дискуссии во второй части занятия – сообщило на своей официальной странице Главное управление юстиции в Харьковской области.

Источник:   Харьковское Управление юстиции
 Тэги:  юстиция, лекция, харьков, судья, исполнитель
 
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