Харьковские лекции на тему: «Новеллы принудительного исполнения решений»

Учитывая жалобы харьковчан, о том, что решение судов трудно «воплощаются в жизнь», харьковские исполнители предприняли неординарное решение.
Начальник Отдела принудительного исполнения решений Куприянова А.А. выступала спикером в Харьковском региональном отделении Национальной школы судей Украины и представила лекцию на тему «Новеллы принудительного исполнения решений».
На лекции были освещены, в частности, вопрос создания института частных исполнителей, создание Единого реестра должников, изменения сроков в исполнительном производстве.
Отдельным пунктом беседы со слушателями были вопросы реализации «Я имею право» - общенационального проекта, направленного на повышение уровня правовой осведомленности граждан. Общение велось в форме доклада лектора в первой и живой дискуссии во второй части занятия – сообщило на своей официальной странице Главное управление юстиции в Харьковской области.
Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте
Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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