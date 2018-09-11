11.09.2018 17:20

Харьковский инклюзивно-ресурсний центр обустраивают для приёма детей с особенностями развития (ФОТО)

Харьковский инклюзивного-ресурсный центр для детей с особенностями развития уже в работе и принимает посетителей в возрасте от 2-х до 18-ти лет.



//dozor.kharkov.ua/

Параллельно, по месту, еще ведутся ремонтные работы по оснащению, с тем, чтобы центр отвечал всем требованиям работы с детьми, имеющими особые потребности.

По рекомендации учителей школы, где учится ее сын, Валерия Чернова в Харьковский инклюзивный ресурсный центр пришла впервые, так как специалисты заметили проблемы в развитии ребенка. Семилетний Арсений, по словам матери, не хочет ни читать, ни учить буквы.

«Не было никаких патологий, ни отклонений, просто у него такой характер, что ему сложно что-то даётся. И поэтому мы решили, чтоб избежать проблем в будущем, решить это сейчас. Пока это решается в более лёгкой форме, в общении с такими же детьми, имеющими особые образовательные потребности.

За два месяца работы центра здесь побывало около восьмисот посетителей. Еще почти пятьсот деток записаны на консультацию в ближайшие два месяца. А очередь вообще до декабря.

Этот факт, отмечают специалисты, только подчеркивает актуальность центра и работы его сотрудников.

«Очень большой запрос именно на проведение комплексной оценки развития, потому что она является основанием для зачисления в специальные инклюзивные группы и классы. Конкретно, чётко обозначается какая программа будет сегодня у ребёнка, для того, чтобы он был успешен. Какие подходы и приёмы нужно использовать для того, чтоб ребёнок себя чувствовал включённым в образовательный процесс.» - подчеркнула в интервью Ирина Вишневая директор «Харьковского инклюзивно- ресурсного центра».

На сегодня, здешние специалисты работают буквально в авральном режиме. Два дня в неделю проводят приемы в центре, а три дня - выездные в учебные и дошкольных учреждений. А вот в перспективе на базе инклюзивного ресурсного центра будут еще и проводить занятия с детьми, имеющими особые потребности.

«У нас такой комплексный подход будет физического, речево в и интелектуального развития детей. Мы уже записываем таких детей, который будут приходит к нам в определённое время и 30-40-60 минут они будут заниматься в наших залах, которые сейчас ремонтируются»- подчеркнула Ирина Вишневая .

Поэтому центр сейчас работает, но в то же время еще находится в стадии ремонта. Специалисты убеждены, что для особых детей, необходимо создать не просто комфортные, а особые условия по всем требованиям госстандарта образования. Для решения этой задачи в центре предусмотрено все: и просторные кабинеты, и залы для занятий с логопедами, психологами, реабилитологами, и специальное для этого оборудования. Планируется, что ремонтные работы закончатся через несколько месяцев. Тогда центр начнет работать на полную мощность.

В Харькове, кроме инклюзивного ресурсного центра, в городских школах заработают еще и 20 инклюзивных классов для детей с особыми потребностями. Об этом на заседании постоянной депутатской комиссии сообщила диретор Департамента образования Ольга Деменко.

«Эти дети особые и у нас и они подлежат особому контролю. Они у нас под особым вниманием. Поэтому в этом году в нас будет уже 20 инклюзивных классов. Вопрос на сегодня очень актуальный. Инклюзивно-ресурсный центр в этом отношении выполняет незаменимую работу, потому что не всё дети могут учиться в общеобразовательной школе» - акцентировала Ольга Деменко.