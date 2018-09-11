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11.09.2018  18:57   

В Качановской колонии пытались предотвратить самоубийства (ФОТО)

В харьковской тюрьме была проведена специальная работа с осужденными.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 11сентября в Качановской исправительной колонии № 54  были проведены занятия с осужденными по профилактике самоубийств.

 Занятие было направлено на предотвращение негативных проявлений со стороны осужденных. 

В профилактических мероприятиях с осужденными, психолог учреждения использовала сеансы прогрессивной релаксации и аутогенной тренировки. 

Также были проведены индивидуальные беседы профилактического характера, направленные на ослабление и устранение социально-психологических и бытовых причин и условий, могущих привести к суициду. 

Проведена разъяснительная работа об ответственности за действия, предусмотренные ст.  120 Уголовного кодекса Украины.

 «Данные меры необходимы для выявления и профилактики негативных психических состояний среди осужденных, что, в свою очередь, помогает обеспечить индивидуальный подход в проведении социально-воспитательной и психологической работы во время отбывания наказания», - отметил первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин.

Тэги:  тюрьма, самоубийства, харьков
 
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