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12.09.2018  09:59   

Главное управление ГФС в Харьковской области через свою страницу обратилось к харьковским предпринимателям

Внимание! Истек срок действия переходного периода, в течение которого действовали старые счета.


//kh.sfs.gov.ua

ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что 10.09.2018 г. истек срок действия переходного периода, в течение которого старые счета (действовавшие до 02.07.2018р) оставались активными.

Таким образом, начиная с 11.09.2018 г. средства, которые будут выплачиваться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам (действовавших до 02.07.2018р) не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

 С обновленными счетами можно ознакомиться на суб-сайте «Территориальные органы ГУ ГФС в Харьковской области» в разделе «Бюджетные счета».

Источник:   ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, гфс, харьков, счета
 
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