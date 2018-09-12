Главное управление ГФС в Харьковской области через свою страницу обратилось к харьковским предпринимателям

Внимание! Истек срок действия переходного периода, в течение которого действовали старые счета.
ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что 10.09.2018 г. истек срок действия переходного периода, в течение которого старые счета (действовавшие до 02.07.2018р) оставались активными.
Таким образом, начиная с 11.09.2018 г. средства, которые будут выплачиваться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам (действовавших до 02.07.2018р) не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.
С обновленными счетами можно ознакомиться на суб-сайте «Территориальные органы ГУ ГФС в Харьковской области» в разделе «Бюджетные счета».
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