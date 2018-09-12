Главная Новости Власть В колониях усиливают профилактику против суицидов осужденных
12.09.2018  10:30   

В колониях усиливают профилактику против суицидов осужденных

11 сентября 2018 в государственном учреждении «Машевская исправительная колония (№ 9)» прошла встреча с представителем Украинской Православной Церкви.


https://www.facebook.com/khadptspress/

Священник провел занятия с осужденными на тему «Профилактика и предупреждение самоубийств среди осужденных». Занятия проводились с использованием различных подходов на предмет определения индивидуально-психологических факторов риска суицидального поведения. Также было раскрыто сущность таких актуальных вопросов, как проблемы рождаемости, смерти, приоритеты здорового питания, влияния экологии на здоровье человека, двигательной активности и рисковой полового поведения молодежи, проблемы наркозависимости и табакокурения.

Как отметил начальник учреждения Алексей Шаповалов, профилактика суицида проводится в учреждении, с целью предупредить и предусмотреть суицидальные попытки осужденных, есть в группе «риска» и своевременно принять все возможные меры по недопущению совершения самоубийств среди спецконтингента.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, суицид, харьков, машевская, №9, профилактика
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Криминал и происшествия Харьковскую исправительную колонию (№ 43) посетили представители религиозной общины (ФОТО) 11.09 Общество Очередной брак в харьковской колонии (фото) 10.09 Власть Новый учебный год в харьковских колониях (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове в этом году установят около 190 пандусов и съездов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 