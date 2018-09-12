12.09.2018 10:30

В колониях усиливают профилактику против суицидов осужденных

11 сентября 2018 в государственном учреждении «Машевская исправительная колония (№ 9)» прошла встреча с представителем Украинской Православной Церкви.



https://www.facebook.com/khadptspress/

Священник провел занятия с осужденными на тему «Профилактика и предупреждение самоубийств среди осужденных». Занятия проводились с использованием различных подходов на предмет определения индивидуально-психологических факторов риска суицидального поведения. Также было раскрыто сущность таких актуальных вопросов, как проблемы рождаемости, смерти, приоритеты здорового питания, влияния экологии на здоровье человека, двигательной активности и рисковой полового поведения молодежи, проблемы наркозависимости и табакокурения.

Как отметил начальник учреждения Алексей Шаповалов, профилактика суицида проводится в учреждении, с целью предупредить и предусмотреть суицидальные попытки осужденных, есть в группе «риска» и своевременно принять все возможные меры по недопущению совершения самоубийств среди спецконтингента.