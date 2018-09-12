С наркотой за поясом: харьковского осужденного лишили возможности полетать под кайфом (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы лишили заключенного веселого груза.
Как сообщает Криминально-исполнтелная служба, сотрудники Дергачевской колонии №109, во время поверхностного досмотра осужденного Б., за поясом брюк последнего обнаружили сверток с неизвестным веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества была вызвана следственно-оперативная группа Дергачевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области и составлены соответствующие материалы.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
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