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12.09.2018  14:14   

С наркотой за поясом: харьковского осужденного лишили возможности полетать под кайфом (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы лишили заключенного веселого груза.


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Как сообщает Криминально-исполнтелная служба, сотрудники Дергачевской колонии №109,  во время поверхностного досмотра осужденного Б., за поясом брюк последнего обнаружили сверток с неизвестным веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

 По факту изъятия неизвестного вещества была вызвана следственно-оперативная группа Дергачевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области и составлены соответствующие материалы.

Тэги:  тюрьма, наркотики, харьков, контрабанда
 
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