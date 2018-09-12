Главная Новости Власть Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области продолжает активную кампанию «Маю право» среди школьников (ФОТО)
12.09.2018  14:40   

Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области продолжает активную кампанию «Маю право» среди школьников (ФОТО)

Вопрос детской агрессивности и буллинга в Харьковских школах, в последнее время, приобрели особенную актуальность.На решение проблемы направленна общенациональная право-образовательная программа, с которой учителям и родителям помогают профильные специалисты.


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12 сентября 2018 работниками отдела ГУ Юстиции Близнюк К. и Волковой К. проведены уроки для учащихся 6 класса Харьковской гимназии № 55 в рамках общенационального право - образовательного проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» на тему «Стоп буллинг». Учеников просветили о том, что такое буллинг, его виды, ответственность за совершение буллинга в отношении окружающих и пути защиты в случае выявления признаков буллинга.

Источник:   ГУ Юстиции в Харьковской области
 Тэги:  буллинг, право, харьков, юстиция, гимназия, образование
 
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