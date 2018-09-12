Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области продолжает активную кампанию «Маю право» среди школьников (ФОТО)

Вопрос детской агрессивности и буллинга в Харьковских школах, в последнее время, приобрели особенную актуальность.На решение проблемы направленна общенациональная право-образовательная программа, с которой учителям и родителям помогают профильные специалисты.
12 сентября 2018 работниками отдела ГУ Юстиции Близнюк К. и Волковой К. проведены уроки для учащихся 6 класса Харьковской гимназии № 55 в рамках общенационального право - образовательного проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» на тему «Стоп буллинг». Учеников просветили о том, что такое буллинг, его виды, ответственность за совершение буллинга в отношении окружающих и пути защиты в случае выявления признаков буллинга.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
влажн.:
давл.:
ветер: