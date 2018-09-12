Главная Новости Власть Харьковская таможня ГФС - 4,5 млн.грн. в бюджет региона благодаря борьбе с контрабандой
12.09.2018  16:08   

Харьковская таможня ГФС - 4,5 млн.грн. в бюджет региона благодаря борьбе с контрабандой

Одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Практически ежедневно пресекается десяток различных попыток незаконного воза-вывоза товаров.


//kh.sfs.gov.ual

Так, с начала года таможней заведено 1810 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 31,7млн. гривен, что на 891 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года - сообщило ведомство егодня на своей официальной странице.

В течение августа 2018 принято 311 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 1,47млн гривен, что на 197 дел больше по сравнению с августом 2017 года. За 8 месяцев 2018 таможней рассмотрено 1365 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 4 миллиона 570 тыс. гривен.

Тэги:  контрабанда, пограничник, харьков, гфс, дело, пресечение
 
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