Стрельба и драка под Харьковом: прокуратура всерьез занялась рейдерами

Нападавшим сообщили о подозрении.
Как сообщает прокуратура, Змиевской отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в с. Занки по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).
Напомним, 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции «Занки», произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, в ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 человек, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, остальным 6 помощь оказана амбулаторно.
Столкновению предшествовало проникновения на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).
Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).
Проводятся все необходимые следственные действия. 22 участника столкновений задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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