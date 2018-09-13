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13.09.2018  11:30   

Стрельба и драка под Харьковом: прокуратура всерьез занялась рейдерами

Нападавшим сообщили о подозрении.


hk.npu.gov.ua

 Как сообщает прокуратура, Змиевской отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в с.  Занки по ч. 4 ст.  296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

 Напомним, 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции «Занки», произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, в ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции.  Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 человек, в т.ч.  с огнестрельными ранениями.  Один из пострадавших находится на стационарном лечении, остальным 6 помощь оказана амбулаторно.
 
Столкновению предшествовало проникновения на территорию предприятия неустановленных лиц.  Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю.  Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал.  В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст.  358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст.  206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).
 
Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).
 
Проводятся все необходимые следственные действия.  22 участника столкновений задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.  Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, занки, подозрение
 
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