Главная Новости Власть Рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса (Текстовая трансляция)
13.09.2018  13:32   

Рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса (Текстовая трансляция)

Сегодня в Апелляционном суде города Полтавы в 13:30 началось рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса.


//dozor.kharkov.ua

В зале суда журналисты телеканалов, представители гособвинения: прокуроры Александр Ганилов и Игорь Емец, адвокаты потерпевших Татьяна Зелькина и Евгений Музычук.

Прибыли Сергей Ряполов и Александр Кутянин.

В состав коллегии судей, которые будут рассматривать дело, вошли Владимир Костенко, Лилиана Низельковская, Василий Маличенко.

Около зала суда замечены активисты.

От защитников обвиняемых в суд поступили заявления о переносе рассмотрения дела.

В заявлении к суду адвокат Русин попросил отложить рассмотрение дела, поскольку у него назначено заседание в Печерском суде.

Адвокат Изовитова не может  присутствовать, ввиду проблем со здоровьем.

Адвокат Плетнева находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.

У адвоката Цыганкова назначено заседание в Киево-Святошинском суде.

Прокуроры, адвокаты и потерпевшие высказались за невозможность проведения судебного заседания без адвокатов.

Суд принял решение отложить рассмотрение дела на 21 сентября на 10:30.

Тэги:  суд, кернес, харьков
 
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