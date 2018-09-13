Рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса (Текстовая трансляция)

Сегодня в Апелляционном суде города Полтавы в 13:30 началось рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса.
В зале суда журналисты телеканалов, представители гособвинения: прокуроры Александр Ганилов и Игорь Емец, адвокаты потерпевших Татьяна Зелькина и Евгений Музычук.
Прибыли Сергей Ряполов и Александр Кутянин.
В состав коллегии судей, которые будут рассматривать дело, вошли Владимир Костенко, Лилиана Низельковская, Василий Маличенко.
Около зала суда замечены активисты.
От защитников обвиняемых в суд поступили заявления о переносе рассмотрения дела.
В заявлении к суду адвокат Русин попросил отложить рассмотрение дела, поскольку у него назначено заседание в Печерском суде.
Адвокат Изовитова не может присутствовать, ввиду проблем со здоровьем.
Адвокат Плетнева находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.
У адвоката Цыганкова назначено заседание в Киево-Святошинском суде.
Прокуроры, адвокаты и потерпевшие высказались за невозможность проведения судебного заседания без адвокатов.
Суд принял решение отложить рассмотрение дела на 21 сентября на 10:30.
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