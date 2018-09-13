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13.09.2018  13:42   

Дело против Геннадия Кернеса: принято решение о переносе рассмотрения аппеляции

Все участники судебного процесса признали невозможность проведения заседания без адвокатов, которые подали заявления о переносе рассмотрения дела.


//dozor.kharkov.ua

В заявлении к суду адвокат Русин попросил отложить рассмотрение дела, поскольку у него назначено заседание в Печерском суде.

Адвокат Изовитова не может  присутствовать ввиду проблем со здоровьем.

Адвокат Плетнева находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.

У адвоката Цыганкова назначено заседание в Киево-Святошинском суде.

Прокуроры, адвокаты и потерпевшие  высказались, что нельзя проводить судебное заседание без адвокатов.

Суд принял решение отложить рассмотрение на 21 сентября на 10:30.

Тэги:  суд, кернес, харьков, аппеляция, трансляция
 
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