13.09.2018 13:42

Дело против Геннадия Кернеса: принято решение о переносе рассмотрения аппеляции

Все участники судебного процесса признали невозможность проведения заседания без адвокатов, которые подали заявления о переносе рассмотрения дела.



//dozor.kharkov.ua

В заявлении к суду адвокат Русин попросил отложить рассмотрение дела, поскольку у него назначено заседание в Печерском суде.

Адвокат Изовитова не может присутствовать ввиду проблем со здоровьем.

Адвокат Плетнева находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.

У адвоката Цыганкова назначено заседание в Киево-Святошинском суде.

Прокуроры, адвокаты и потерпевшие высказались, что нельзя проводить судебное заседание без адвокатов.

Суд принял решение отложить рассмотрение на 21 сентября на 10:30.