Дело против Геннадия Кернеса: принято решение о переносе рассмотрения аппеляции

Все участники судебного процесса признали невозможность проведения заседания без адвокатов, которые подали заявления о переносе рассмотрения дела.
В заявлении к суду адвокат Русин попросил отложить рассмотрение дела, поскольку у него назначено заседание в Печерском суде.
Адвокат Изовитова не может присутствовать ввиду проблем со здоровьем.
Адвокат Плетнева находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком.
У адвоката Цыганкова назначено заседание в Киево-Святошинском суде.
Прокуроры, адвокаты и потерпевшие высказались, что нельзя проводить судебное заседание без адвокатов.
Суд принял решение отложить рассмотрение на 21 сентября на 10:30.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: