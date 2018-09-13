13.09.2018 14:50

Дело против Геннадия Кернеса: прокурор Ганилов отказался раскрыть тайну своего отсутствия на семи судебных заседаниях подряд

Все прокуроры не являлись, потому что не знают материалов дела.



Дело против Геннадия Кернеса: прокурор Ганилов отказался раскрыть тайну своего отсутствия на семи судебных заседаниях подряд



Прокурор Александр Ганилов отказался комментировать как свою неявку на предыдущих 7 заседаниях подряд, так и других своих коллег, заявив, что все объяснит на следующих заседаниях.

Ранее адвокаты мэра Харькова обращали внимание на то, что изначально в деле был заявлен состав из 19 прокуроров и все они систематически не являлись на судебные заседания.

Прокурор Игорь Емец прокомментировал свою неявку тем, что был на больничном, а неприсутствие коллег – незнанием материалов дела, которое находится на рассмотрении уже четвертый год.

Напомним, что сегодня в Апелляционном суде города Полтавы было принято решение о переносе рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса на 21 сентября.