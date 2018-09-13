Дело против Геннадия Кернеса: прокурор Ганилов отказался раскрыть тайну своего отсутствия на семи судебных заседаниях подряд

Все прокуроры не являлись, потому что не знают материалов дела.
Прокурор Александр Ганилов отказался комментировать как свою неявку на предыдущих 7 заседаниях подряд, так и других своих коллег, заявив, что все объяснит на следующих заседаниях.
Ранее адвокаты мэра Харькова обращали внимание на то, что изначально в деле был заявлен состав из 19 прокуроров и все они систематически не являлись на судебные заседания.
Прокурор Игорь Емец прокомментировал свою неявку тем, что был на больничном, а неприсутствие коллег – незнанием материалов дела, которое находится на рассмотрении уже четвертый год.
Напомним, что сегодня в Апелляционном суде города Полтавы было принято решение о переносе рассмотрение апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса на 21 сентября.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
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давл.:
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