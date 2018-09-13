13.09.2018 15:07

Гастро-туры в соседнее государство теперь будут проходить по обновленным правилам

Харьковская таможня, в сегодняшней информации на своей официальной странице, информирует об изменениях в законодательстве «по вопросам осуществления контроля пищевой продукции животного происхождения и кормов животного происхождения и пищевых продуктов не животного происхождения и кормов не животного происхождения».



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Таможенники напомнили, что на днях, с 08.09.2018 года, вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 18.07.2018 №570, которым утверждена форма общего ветеринарного документа на ввоз и общего документа на ввоз.

Для любителей гастро-туров перечень пищевых продуктов, сопровождающихся общим ветеринарным документом на ввоз, утвержден приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 26.03.2018 № 159, а перечень пищевых продуктов, которые сопровождаются общим документом на ввоз, утвержден приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 26.03. 2018 № 158. Законом Украины от 18.05.2017

При ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины груза с пищевыми продуктами животного происхождения и кормами животного происхождения, оператор рынка или лицо, ответственное за груз, направляет на соответствующий предназначен пограничный инспекционный пост (место таможенного оформления) в соответствии заполненную первую часть общего ветеринарного документа на ввоз , а при ввозе (пересылке) груза с пищевыми продуктами неживотного происхождения и кормами неживотного происхождения - первую часть общего документа на ввоз. После завершения необходимых проверок инспектор:

1) заполняет вторую часть соответствующего документа на ввоз, подписывает его и заверяет печатью;

2) подписывает и заверяет печатью копию этого документа и возвращает его оригинал оператору рынка;

3) предоставляет таможенному органу информацию, необходимую для таможенного оформления и таможенного контроля груза, или вносит ее в информационно-телекоммуникационной системы компетентного органа.

При этом, начиная с 8 сентября 2018 таможенным органам для завершения таможенного оформления грузов с продуктами необходимо предоставлять исключительно оригинал общего ветеринарного документа на ввоз, а для грузов с пищевыми продуктами неживотного происхождения и кормами неживотного происхождения - оригинал общего документа на ввоз.

Обращаем внимание гурманов. Пока будете подписывать все документы, учитывайте жару и срок годности деликатесов и напитков. За время пути и регистрации документов часть скоропортящихся продуктов может испортиться.