14.09.2018 09:40

Акция «Нет зарплате в конвертах» и флешмоб от налоговиков на рынках Харьковщины (ФОТО)

«Легальная зарплата - достойная пенсия» - состоялся флешмоб на рынках Харьковщины.



//kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark

К разъяснительной кампании по легализации трудовых отношений, которую проводит фискальная служба Харьковщины, присоединились специалисты Восточной ОГНИ г. Харьков. Под названием «Легальная зарплата - достойная пенсия» они провели флешмоб на рынках Харьковщины.

Налоговики пообщались с местными предпринимателями и покупателями на тему легализации заработной платы. Фискалы разъяснили гражданам, что только оформленный в соответствии с законодательством труд позволяет заработать страховой стаж и только легальная заработная плата повлияет на расчет будущей пенсии.

Сотрудники налоговой обратили внимание продавцов и посетителей рынка на то, что получая зарплату в «конверте», работник лишает себя достойной пенсии в будущем, а также гарантированного права на труд, социальное и пенсионное обеспечение.

Работник, получающий зарплату в "конверте" официально считается неработающим. Ему не засчитывается страховой стаж, а соответственно:

- он не будет получать пенсию по возрасту;

- его могут уволить в любое время, без компенсаций;

- у него нет права на отпуск, права на оплату больничных и пособия по безработице, права не работать выходной и праздничный день, права на охрану труда, права на социальное страхование.

В ходе живого общения налоговики раздали гражданам тематические информационные буклеты на тему: «Нет зарплате в конвертах».