Главная Новости Власть «Уроки с полицией» прошли в Харькове весело и с приключениями (ФОТО)
14.09.2018  10:15   

«Уроки с полицией» прошли в Харькове весело и с приключениями (ФОТО)

Составлено 9 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а именно 2 по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) и 7 по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.


//hk.npu.gov.ua/news/

Всеукраинское мероприятие проводилось с 27 августа по 12 сентября в учебных заведениях Харьковщины.

К его проведению были привлечены 58 сотрудников ювенальной юстиции, 424 участковых офицера полиции, 27 представителей общественности и другие службы – сообщает на своей странице областное управление полиции.

Основной целью встреч сотрудников полиции со школьниками было выявление детей, которые без уважительных причин не приступили к учебе, установление фактов жестокого обращения с учениками и невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей с последующим привлечением виновных к ответственности.

Во время лекций работники полиции напомнили детям основные нормы Конституции Украины, которые определяют их права и обязанности. Рассказали о необходимости соблюдения правил поведения, Правил дорожного движения, а также предоставили советы, как не стать жертвой буллинг и насилия в семье.

За период проведения мероприятия полицейскими выявлено 5 детей, поставленных на профилактический учет. Составлено 9 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а именно 2 по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) и 7 по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде ) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   Национальная полиция в Харьковской области
 Тэги:  полиция, уроки, харьков, задержание, статья
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 Криминал и происшествия З года за 4 мобильника получит псевдополицейский 13.09 Криминал и происшествия «Дежурное» минирование суда (ФОТО) 11.09 Спорт Харьковские копы-минифутболисты - сильнейшие в мире (ФОТО)
 
 

Видео

Часть прокуроров в деле Кернеса систематически не являлись на последние заседания, потому что за четвертый год рассмотрения дела так и не выучили его
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 