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14.09.2018  14:40   

Харьковским экспортерам напомнили азбучные истины (ФОТО)

Состоялся очередной семинар для представителей малого и среднего бизнеса региона и физических лиц-предпринимателей «Региональная Конвенция Пан-Евро-Мед: новые возможности для экспортеров Харьковщины. Изменения трансфертного ценообразования в 2018 году ».


//kh.sfs.gov.ua/data/material

Спикерами мероприятия также выступили ведущие специалисты ГУ ГФС в Харьковской области, Харьковской таможни ГФС и Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС .

В ходе семинара начальник отдела трансфертного ценообразования управления аудита ГУ ГФС в Харьковской области Владимир Кобзев сообщил участникам об изменениях нормативной базы по трансфертного ценообразования в 2018 году в Украине.

Начальник отдела проверок трансфертного ценообразования и финансовых операций Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Марина Красножон проинформировала присутствующих о критериях определения контролируемой операции в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и о расчете цены контролируемой операции по принципу «вытянутой руки».

Начальник отдела таможенно-тарифного регулирования Харьковской таможни ГФС Дмитрий Синельников ознакомил экспортеров - начинающих с алгоритмом действий для получения в структурных подразделениях таможни сертификата EUR.1. В конце мероприятия все участники семинара получили ответы и советы по ведению экспортных операций.

 

 

Тэги:  налоги, экспортер, харьков, таможня, консультация начальник
 
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