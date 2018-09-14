Харьковским экспортерам напомнили азбучные истины (ФОТО)

Состоялся очередной семинар для представителей малого и среднего бизнеса региона и физических лиц-предпринимателей «Региональная Конвенция Пан-Евро-Мед: новые возможности для экспортеров Харьковщины. Изменения трансфертного ценообразования в 2018 году ».
Спикерами мероприятия также выступили ведущие специалисты ГУ ГФС в Харьковской области, Харьковской таможни ГФС и Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС .
В ходе семинара начальник отдела трансфертного ценообразования управления аудита ГУ ГФС в Харьковской области Владимир Кобзев сообщил участникам об изменениях нормативной базы по трансфертного ценообразования в 2018 году в Украине.
Начальник отдела проверок трансфертного ценообразования и финансовых операций Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Марина Красножон проинформировала присутствующих о критериях определения контролируемой операции в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и о расчете цены контролируемой операции по принципу «вытянутой руки».
Начальник отдела таможенно-тарифного регулирования Харьковской таможни ГФС Дмитрий Синельников ознакомил экспортеров - начинающих с алгоритмом действий для получения в структурных подразделениях таможни сертификата EUR.1. В конце мероприятия все участники семинара получили ответы и советы по ведению экспортных операций.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: