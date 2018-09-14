Главная Новости Власть Под Харьковом финская певица побывала за решеткой (ФОТО)
14.09.2018  15:48   

Под Харьковом финская певица побывала за решеткой (ФОТО)

Лауреат«Евровидения» плодотворно провела время в тюрьме.


//facebook

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня,  14 сентября в Темновской колонии № 100 состоялся благотворительный музыкальный концерт финской певицы, лауреата Международного конкурса «Евровидение», Nina Astrom и ее музыкальной группы.

При поддержке инициативы Украинской межконфессиональной христианской миссии «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы», в клубе учреждения состоялся концерт для осужденных. 

Со сцены звучали музыкальные композиции, как на финском и английском языках. 

После концерта все осужденные имели возможность пообщаться с представителями Миссии, певицей и музыкальной группой.

 «Визиты творческих коллективов необходимы в учреждениях исполнения наказаний, ведь они способствуют культурному и духовному развитию осужденных в условиях изоляции», - отметил первый заместитель начальника учреждения Владимир Арзуманов.

Тэги:  тюрьма, nina astrom, харьков, концерт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.09 Власть С наркотой за поясом: харьковского осужденного лишили возможности полетать под кайфом (ФОТО) 11.09 Власть В Качановской колонии пытались предотвратить самоубийства (ФОТО) 11.09 Власть Харьковских осужденных лишили йогурта с наркотиками (ФОТО)
 
 

Видео

Часть прокуроров в деле Кернеса систематически не являлись на последние заседания, потому что за четвертый год рассмотрения дела так и не выучили его
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 