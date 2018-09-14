14.09.2018 15:48

Под Харьковом финская певица побывала за решеткой (ФОТО)

Лауреат«Евровидения» плодотворно провела время в тюрьме.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 14 сентября в Темновской колонии № 100 состоялся благотворительный музыкальный концерт финской певицы, лауреата Международного конкурса «Евровидение», Nina Astrom и ее музыкальной группы.



При поддержке инициативы Украинской межконфессиональной христианской миссии «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы», в клубе учреждения состоялся концерт для осужденных.

Со сцены звучали музыкальные композиции, как на финском и английском языках.

После концерта все осужденные имели возможность пообщаться с представителями Миссии, певицей и музыкальной группой.



«Визиты творческих коллективов необходимы в учреждениях исполнения наказаний, ведь они способствуют культурному и духовному развитию осужденных в условиях изоляции», - отметил первый заместитель начальника учреждения Владимир Арзуманов.