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14.09.2018  16:51   

В Харьковской колонии, во время беспорядков, освобождали заложника и отразили нападение противоударными щитами (ФОТО)

14 сентября 2018 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» были проведены тренировки группы быстрого реагирования.


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Во время тренировок отрабатывались действия на случай группового неповиновения среди осужденных и захват заложника.

Личный состав отработал индивидуальные строевые приемы с противоударными щитами и тактику действий для пресечения массовых беспорядков.

Также были отработаны порядок проникновения на место захвата заложника и освобождения его с локализацией правонарушителя на участке усиленного контроля учреждения. При этом особое внимание было уделено мерам безопасного освобождения заложника и личной безопасности состава группы, во время проведения специальной операции.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что регулярное проведение учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма и слаженности личного состава учреждения, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения угол.наказаний
 Тэги:  колония, харьков, нападение, щиты, холодногорская, тренировка
 
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