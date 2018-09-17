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17.09.2018  13:48   

Родиться в рубашке или Стоматолог, который оказался не по зубам убийце (ФОТО)

Организатор заказного убийства нашедший исполнителя по интернету, взят пол стражу в Киевском райсуде Харькова.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, по ее ходатайству,  Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу без права внесения залога подозреваемого в организации убийства женщины в  Черкассах.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.  15, ч. 2, 3 ст.27, п. 6,12 ч.2 ст.  115 УК Украины (организация и выполнение покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

26-летнего мужчину задержали 12 сентября в рамках проведения следственных действий.
 
Как выяснилось следствием, подозреваемый - житель Черкасс, юрист по образованию - планировал убить знакомую 45-летнюю женщину, чтобы завладеть имуществом потерпевшей. 

Потенциальная жертва работала дантистом и имела собственный стоматологический бизнес. 

Подозреваемый познакомился с ней после того, как его родственники обратились к женщине за медицинскими услугами.
 
По предварительным данным, мужчина через интернет подыскал себе в сообщники харьковчанина, который должен был стать непосредственным исполнителем преступления. 

Жертву злоумышленник собирался связать и выпытать у нее, где она прячет сбережения и какой пин-код в ее банковской карты. 

После этого найден через сеть «киллер» должен расправиться с женщиной.
 
Подозреваемого задержали непосредственно в квартире предполагаемой жертвы.  У него изъяты вещественные доказательства - бахилы, медицинские перчатки, пневматическое оружие, скотч и пластиковые хомуты.
 
 Сейчас досудебное расследование продолжается. 

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  заказное убийство, стоматолог, харьков, черкассы
 
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