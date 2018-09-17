Родиться в рубашке или Стоматолог, который оказался не по зубам убийце (ФОТО)

Организатор заказного убийства нашедший исполнителя по интернету, взят пол стражу в Киевском райсуде Харькова.
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, по ее ходатайству, Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу без права внесения залога подозреваемого в организации убийства женщины в Черкассах.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 2, 3 ст.27, п. 6,12 ч.2 ст. 115 УК Украины (организация и выполнение покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).
26-летнего мужчину задержали 12 сентября в рамках проведения следственных действий.
Как выяснилось следствием, подозреваемый - житель Черкасс, юрист по образованию - планировал убить знакомую 45-летнюю женщину, чтобы завладеть имуществом потерпевшей.
Потенциальная жертва работала дантистом и имела собственный стоматологический бизнес.
Подозреваемый познакомился с ней после того, как его родственники обратились к женщине за медицинскими услугами.
По предварительным данным, мужчина через интернет подыскал себе в сообщники харьковчанина, который должен был стать непосредственным исполнителем преступления.
Жертву злоумышленник собирался связать и выпытать у нее, где она прячет сбережения и какой пин-код в ее банковской карты.
После этого найден через сеть «киллер» должен расправиться с женщиной.
Подозреваемого задержали непосредственно в квартире предполагаемой жертвы. У него изъяты вещественные доказательства - бахилы, медицинские перчатки, пневматическое оружие, скотч и пластиковые хомуты.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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