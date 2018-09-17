17.09.2018 13:48

Родиться в рубашке или Стоматолог, который оказался не по зубам убийце (ФОТО)

Организатор заказного убийства нашедший исполнителя по интернету, взят пол стражу в Киевском райсуде Харькова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, по ее ходатайству, Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу без права внесения залога подозреваемого в организации убийства женщины в Черкассах.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 2, 3 ст.27, п. 6,12 ч.2 ст. 115 УК Украины (организация и выполнение покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

26-летнего мужчину задержали 12 сентября в рамках проведения следственных действий.



Как выяснилось следствием, подозреваемый - житель Черкасс, юрист по образованию - планировал убить знакомую 45-летнюю женщину, чтобы завладеть имуществом потерпевшей.

Потенциальная жертва работала дантистом и имела собственный стоматологический бизнес.

Подозреваемый познакомился с ней после того, как его родственники обратились к женщине за медицинскими услугами.



По предварительным данным, мужчина через интернет подыскал себе в сообщники харьковчанина, который должен был стать непосредственным исполнителем преступления.

Жертву злоумышленник собирался связать и выпытать у нее, где она прячет сбережения и какой пин-код в ее банковской карты.

После этого найден через сеть «киллер» должен расправиться с женщиной.



Подозреваемого задержали непосредственно в квартире предполагаемой жертвы. У него изъяты вещественные доказательства - бахилы, медицинские перчатки, пневматическое оружие, скотч и пластиковые хомуты.



Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.