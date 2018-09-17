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17.09.2018  17:35   

Агентства недвижимости Харькова подверглись массированной проверке

Харьковские налоговики нашли в агентствах недвижимости сотрудников очередных нелегалов – сотрудников без надлежащего оформления.


//1kr.ua

Вслед за строительными компаниями, харьковские фискалы взялись за посредников по работе с недвижимостью.

Документальная проверка официальных сведений самых крупных и известных в Харькове агентств отразила наличие всего лишь несколько должным трудоустроенных работников. Это бухгалтер, офис-менеджер, водитель и тому подобное.

«А как же агенты, которые непосредственно работают с клиентами, продают квартиры?» - задались вопросом проверяющие, которые выложили соответствующий отчет на официальной странице региональной налоговой и в соцсетях.

Специалисты фискальной службы области посетили харьковских риэлторв с проверками, во время которых установлены многочисленные факты использования наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

Информация о нарушениях направлена в Главное управление Гоструда в Харьковской области для принятия мер реагирования в пределах полномочий и применения штрафных санкций.

Вместе с тем, в Главном управлении ГФС области информируют, что сейчас продолжается разъяснительная кампания, в ходе которой работодателей Харьковщины и граждан информируют о последствиях нарушений трудового законодательства.

Налоговики настроены на активную работу и призывают жителей региона работать исключительно в правовом поле.  

Источник:   ГФС в Харьковской области
 Тэги:  легализация, конверт, харьков, агент, недвижимость, штраф, оформление, заработная.
 
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