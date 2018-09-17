Агентства недвижимости Харькова подверглись массированной проверке

Харьковские налоговики нашли в агентствах недвижимости сотрудников очередных нелегалов – сотрудников без надлежащего оформления.
Вслед за строительными компаниями, харьковские фискалы взялись за посредников по работе с недвижимостью.
Документальная проверка официальных сведений самых крупных и известных в Харькове агентств отразила наличие всего лишь несколько должным трудоустроенных работников. Это бухгалтер, офис-менеджер, водитель и тому подобное.
«А как же агенты, которые непосредственно работают с клиентами, продают квартиры?» - задались вопросом проверяющие, которые выложили соответствующий отчет на официальной странице региональной налоговой и в соцсетях.
Специалисты фискальной службы области посетили харьковских риэлторв с проверками, во время которых установлены многочисленные факты использования наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
Информация о нарушениях направлена в Главное управление Гоструда в Харьковской области для принятия мер реагирования в пределах полномочий и применения штрафных санкций.
Вместе с тем, в Главном управлении ГФС области информируют, что сейчас продолжается разъяснительная кампания, в ходе которой работодателей Харьковщины и граждан информируют о последствиях нарушений трудового законодательства.
Налоговики настроены на активную работу и призывают жителей региона работать исключительно в правовом поле.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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