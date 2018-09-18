18.09.2018 09:08

Харьковские охотники отметили спасателей за самоотверженную борьбу с лесными пожарами (ФОТО)

В Главном управлении ГСЧС продолжаются торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя



//kharkiv.dsns.gov.ua

17 сентября в Главном управлении ДСНС Украины в Харьковской области состоялось очередное торжественное мероприятиея по случаю Дня спасателя. Поздравил спасателей и ветеранов службы с праздником начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев. Также, в качестве гостей на праздник были приглашены руководители Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, районных звеньев лесного хозяйства, а также сотрудники Главного управления СБУ в Харьковской области.

Александр Волобуев поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу и безупречную службу. Затем начальник Главного управления вручил лучшим сотрудникам ГУ ГСЧС в Харьковской области и ветаранм пожарно-спасательной службы ведомственные награды. Кроме того, представители лесхоза были награждены Почетными грамотами Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за сотрудничество в ликвидации лесных пожаров.