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18.09.2018  09:08   

Харьковские охотники отметили спасателей за самоотверженную борьбу с лесными пожарами (ФОТО)

В Главном управлении ГСЧС продолжаются торжественные мероприятия по случаю Дня спасателя


//kharkiv.dsns.gov.ua
17 сентября в Главном управлении ДСНС Украины в Харьковской области состоялось очередное торжественное мероприятиея по случаю Дня спасателя. Поздравил спасателей и ветеранов службы с праздником начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев. Также, в качестве гостей на праздник были приглашены руководители Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, районных звеньев лесного хозяйства, а также сотрудники Главного управления СБУ в Харьковской области.
 
Александр Волобуев поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу и безупречную службу. Затем начальник Главного управления вручил лучшим сотрудникам ГУ ГСЧС в Харьковской области и ветаранм пожарно-спасательной службы ведомственные награды. Кроме того, представители лесхоза были награждены Почетными грамотами Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за сотрудничество в ликвидации лесных пожаров.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  засуха, пожар, харьков, борьба, лесник, награждение, спасатель
 
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