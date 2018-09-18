Главная Новости Власть Спортивный турнир в Харьковских колониях (ФОТО)
18.09.2018  09:26   

Спортивный турнир в Харьковских колониях (ФОТО)

В период с 10 по 14 сентября 2018 года в органах и учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции состоялись спортивно-массовые мероприятия.


//www.facebook.com/khadptspress/
С целью популяризации спорта среди сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний межрегионального управления, были проведены соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, настольному теннису и турниры по шахматам. Каждый сотрудник имел возможность не только укрепить свое здоровье, но и продемонстрировать свои способности и умения по тому или иному виду спорта.
 
По результатам проведенных спортивных мероприятий, победителей и призеров соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами.
 
Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения угол. преступлений
 Тэги:  спорт, тернир, харьков, гиревой, шашки, щахматы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 Спорт Маленькая харьковская шашистка - сильнейшая в мире 13.09 Культура и Туризм Фестиваль экстремалов пройдет в Харькове 13.09 Спорт Велоспорт. Харьковчане триумфально выступили на международном турнире
 
 

Видео

Не платишь алименты - придет штраф. В Украине заработали новые правила взыскания средств с неплательщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 