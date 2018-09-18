18.09.2018 09:26

Спортивный турнир в Харьковских колониях (ФОТО)

В период с 10 по 14 сентября 2018 года в органах и учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции состоялись спортивно-массовые мероприятия.



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С целью популяризации спорта среди сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний межрегионального управления, были проведены соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, настольному теннису и турниры по шахматам. Каждый сотрудник имел возможность не только укрепить свое здоровье, но и продемонстрировать свои способности и умения по тому или иному виду спорта.

По результатам проведенных спортивных мероприятий, победителей и призеров соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами.