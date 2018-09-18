18.09.2018 11:48

Пьянство, веревка и труп в камышах привели к 11 годам тюрьмы

Под Харьковом суд вынес приговор убийце.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Балаклейского райсуда области 31-летний мужчина признан виновным в убийстве своей сожительницы (ч.1 ст.115 УК Украины).

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, злоумышленнику присудили 11 лет лишения свободы.



Напомним, что в июне этого года осужденный вместе с сожительницей отдыхал на берегу водоема в Змиевском районе.

Между нетрезвой парой возникла бытовая ссора.

В ходе конфликта обиженный мужчина схватил веревку от рюкзака и задушил ею женщину.



Чтобы скрыть преступление, осужден замаскировал тело в камышах.

Нашли погибшую несколько дней, когда в милицию с заявлением об исчезновении женщины обратилась ее сестра.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.