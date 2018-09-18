Пьянство, веревка и труп в камышах привели к 11 годам тюрьмы

Под Харьковом суд вынес приговор убийце.
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Балаклейского райсуда области 31-летний мужчина признан виновным в убийстве своей сожительницы (ч.1 ст.115 УК Украины).
Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, злоумышленнику присудили 11 лет лишения свободы.
Напомним, что в июне этого года осужденный вместе с сожительницей отдыхал на берегу водоема в Змиевском районе.
Между нетрезвой парой возникла бытовая ссора.
В ходе конфликта обиженный мужчина схватил веревку от рюкзака и задушил ею женщину.
Чтобы скрыть преступление, осужден замаскировал тело в камышах.
Нашли погибшую несколько дней, когда в милицию с заявлением об исчезновении женщины обратилась ее сестра.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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