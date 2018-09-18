Главная Новости Власть Пьянство, веревка и труп в камышах привели к 11 годам тюрьмы
18.09.2018  11:48   

Пьянство, веревка и труп в камышах привели к 11 годам тюрьмы

Под Харьковом суд вынес приговор убийце.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Балаклейского райсуда области 31-летний мужчина признан виновным в убийстве своей сожительницы (ч.1 ст.115 УК Украины).

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, злоумышленнику присудили 11 лет лишения свободы.
 
Напомним, что в июне этого года осужденный вместе с сожительницей отдыхал на берегу водоема в Змиевском районе. 

Между нетрезвой парой возникла бытовая ссора. 

В ходе конфликта обиженный мужчина схватил веревку от рюкзака и задушил ею женщину.
 
Чтобы скрыть преступление, осужден замаскировал тело в камышах. 

Нашли погибшую несколько дней, когда в милицию с заявлением об исчезновении женщины обратилась ее сестра.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, задушил, харьков, спрятал в камышах
 
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