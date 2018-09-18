Заключённые Диканевской колонии на скорость одевали противогазы (ФОТО)

17 сентября 2018 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведено обучение по гражданской обороне среди осужденных.
Осужденным было разъяснено их действия на случай возникновения чрезвычайных событий и показано укрытия, в которые необходимо эвакуироваться. Также ознакомились с назначением, общим строением и принципом работы фильтрующих противогазов, учились подбирать размер и надевать противогаз.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие занятия являются неотъемлемой частью адаптации к обществу, наряду с правовым и морально-эстетическим воспитанием у осужденных.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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