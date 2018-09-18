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18.09.2018  12:07   

Заключённые Диканевской колонии на скорость одевали противогазы (ФОТО)

17 сентября 2018 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведено обучение по гражданской обороне среди осужденных.


// facebook.com/khadptspress/

Осужденным было разъяснено их действия на случай возникновения чрезвычайных событий и показано укрытия, в которые необходимо эвакуироваться. Также ознакомились с назначением, общим строением и принципом работы фильтрующих противогазов, учились подбирать размер и надевать противогаз.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие занятия являются неотъемлемой частью адаптации к обществу, наряду с правовым и морально-эстетическим воспитанием у осужденных.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление по вопросом угол. наказаний
 Тэги:  противогаз, колония, харьков, заключённые, учения, оборона
 
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