18.09.2018 12:07

Заключённые Диканевской колонии на скорость одевали противогазы (ФОТО)

17 сентября 2018 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведено обучение по гражданской обороне среди осужденных.



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Осужденным было разъяснено их действия на случай возникновения чрезвычайных событий и показано укрытия, в которые необходимо эвакуироваться. Также ознакомились с назначением, общим строением и принципом работы фильтрующих противогазов, учились подбирать размер и надевать противогаз.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие занятия являются неотъемлемой частью адаптации к обществу, наряду с правовым и морально-эстетическим воспитанием у осужденных.