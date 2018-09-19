В Харькове состоялось второе заседание Харьковского форума по общественной безопасности и проблемам службы «102»

Форум является платформой для обмена идеями и информацией, обсуждения потребностей и вопросов, связанных с общественной безопасностью в Харьковской области.
На заседании 18.09 представители правоохранительных органов и общественных организаций Харьковщины говорили о деятельности службы 102.
Представители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области ответили на вопросы и поделились подробной информацией о работе службы, главной целью которой является предоставление гражданам услуг на высоком уровне и в быстром режиме, а также во избежание случаев злоупотребления системой.
По словам начальника отдела 102 Дмитрия Андросович, ежесуточно служба получает в среднем более 1200 сообщений от жителей Харькова и области. Львиную часть сообщений составляют справочные запросы, в частности, о расписании работы магазинов, служб и организаций. Информация, которая требует непосредственного реагирования полицейских, занимает третье место. Участники Форума обсудили идеи по организации информационной кампании о деятельности службы 102, форматы ее проведения, привлечение общественности.
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