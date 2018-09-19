Главная Новости Власть В Харькове состоялось второе заседание Харьковского форума по общественной безопасности и проблемам службы «102»
19.09.2018  09:20   

В Харькове состоялось второе заседание Харьковского форума по общественной безопасности и проблемам службы «102»

Форум является платформой для обмена идеями и информацией, обсуждения потребностей и вопросов, связанных с общественной безопасностью в Харьковской области.


//hk.npu.gov.ua

На заседании 18.09 представители правоохранительных органов и общественных организаций Харьковщины говорили о деятельности службы 102.

Представители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области ответили на вопросы и поделились подробной информацией о работе службы, главной целью которой является предоставление гражданам услуг на высоком уровне и в быстром режиме, а также во избежание случаев злоупотребления системой.

По словам начальника отдела 102 Дмитрия Андросович, ежесуточно служба получает в среднем более 1200 сообщений от жителей Харькова и области. Львиную часть сообщений составляют справочные запросы, в частности, о расписании работы магазинов, служб и организаций. Информация, которая требует непосредственного реагирования полицейских, занимает третье место. Участники Форума обсудили идеи по организации информационной кампании о деятельности службы 102, форматы ее проведения, привлечение общественности.

Справка
 
Мероприятие проходит в рамках внедрения стратегических направлений обеспечения общественной безопасности и порядка на территории Харьковской области на 2018-2019 годы. Таких направлений шесть - «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в общественных местах», «Уменьшение имущественных преступлений», «Развитие ювенальной юстиции», «Борьба с коррупцией и соблюдения прав человека правоохранительными органами», «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Скорость реагирования ». Стратегические направления соответствуют Региональной программе обеспечения общественной безопасности и порядка и противодействия преступности на территории Харьковской области на 2018-2019 годы.
 
Среди участников мероприятия также находились представители Европейской службы внешних дел (Брюссель) - Директората гражданского планирования и способностей и Директората по планированию урегулированию кризисов.
 

 

Источник:   полиция Харькова
 Тэги:  служба, 102, харьков, форум, общественный, обсуждение, проблемы, начальник
 
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