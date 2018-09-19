Спасатели задумались над будущим периодических проверок громких харьковских сирен гражданской обороны (ФОТО)

Руководство Главного управления ГСЧС приняло участие в семинаре, где обсуждались проблемы построения системы гражданской защиты в условиях децентрализации
Одним из важных вопросов, которые решаются в ходе проведения административной реформы в Украине является организация мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности в объединенных территориальных общинах. Данному вопросу был назначен семинар, который состоялся 18 сентября по инициативе и на базе Харьковского обособленного подразделения «Центра развития местного самоуправления», и который собрал глав объединенных территориальных общин, представителей Департамента гражданской защиты облгосадминистрации и Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области и его подчиненных подразделений.
Участники мероприятия обсудили проблемы и перспективы построения эффективной системы гражданской безопасности и создания безопасных условий для жизни жителей на территориях объединенных общин. Главными спикерами от Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области стали его начальник Александр Волобуев и первый заместитель начальника Сергей Чабан.
Входе дискуссий присутствуют скоординировали работу по созданию Центров спасения «Безопасно» и выработали определенный алгоритм сотрудничества по созданию и поддержке подразделений местной пожарной охраны. На примере опыта западных партнеров участники семинара ознакомились с тамошней моделью работы добровольных пожарных дружин. А напоследок были рассмотрены вопросы сотрудничества с Государственным Фордом регионального развития и способами привлечения международной технической помощи с целью создания безопасных условий жителей общин.
Каждый имел возможность поделиться своим опытом и высказать свое видение решения проблем построения системы гражданской защиты на местах.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
влажн.:
давл.:
ветер: