19.09.2018 11:38

Харьковские МЧС-ники озаботились новым учетом пожаров и санкциями (ФОТО)

В Главном управлении ДСНС состоялся семинар-совещание с сотрудниками органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности Харьковской области



//kharkiv.dsns.gov.ua

18 сентября под председательством заместителя начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Сергея Калюжного в актовом зале ГУ ГСЧС состоялся семинар-совещание с сотрудниками органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности Харьковской области.

Целью мероприятия стало обсуждение проблемных вопросов в сфере государственного надзора, соблюдения антикоррупционного законодательства, учета пожаров и применения санкций, а также изучение требований новых нормативных документов в сфере техногенной и пожарной безопасности.

По результатам совещания определены основные направления дальнейшей работы пожарно-спасательных подразделений и приняты соответствующие решения.