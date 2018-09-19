Харьковские МЧС-ники озаботились новым учетом пожаров и санкциями (ФОТО)

В Главном управлении ДСНС состоялся семинар-совещание с сотрудниками органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности Харьковской области
18 сентября под председательством заместителя начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Сергея Калюжного в актовом зале ГУ ГСЧС состоялся семинар-совещание с сотрудниками органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности Харьковской области.
Целью мероприятия стало обсуждение проблемных вопросов в сфере государственного надзора, соблюдения антикоррупционного законодательства, учета пожаров и применения санкций, а также изучение требований новых нормативных документов в сфере техногенной и пожарной безопасности.
По результатам совещания определены основные направления дальнейшей работы пожарно-спасательных подразделений и приняты соответствующие решения.
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