Контрабандиста с наркотой, которого перехватил пограничный пес, взяли под стражу

Задержанный преступник в ожидании суда.
Как сообщает Прокуратура, по ее требованию Киевский райсуд Харькова избрал для 46-летнего луганчанина, подозреваемого в покушении на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в 528 тыс. грн.
Напомним, что подозреваемого задержали 16 сентября этого года на международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» при попытке перевезти на территорию Российской Федерации почти 21 кг каннабиса.
68 полимерных свертков с наркотиками человек спрятал в топливном баке автомобиля Volkswagen Passat, на котором собирался пересечь границу. При этом при прохождении таможенного контроля он заявил, что не имеет с собой предметов, запрещенных к перемещению.
Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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