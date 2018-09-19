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19.09.2018  15:06   

Жители Харькова собрали почти на треть больше военного сбора, против прошлого месяца

Более полумиллиарда гривен для армии – харьковская налоговая отчиталась об взыскании военного сбора.


//kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении ДФС в Харьковской области сообщают, что в Государственный бюджет за январь-август 2018 поступило 597, 5 млн. грн. военного сбора. Достигнутый рост сбора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  составил 90,6 млн. грн. или на 17,9%. Ожидаемый показатель выполнен на 103,7%, дополнительно поступило в бюджет 21,5 млн. грн.

В частности, в августе 2018 поступило 73,6 млн. грн., при этом дополнительные поступления за месяц составили 1,6 млн. грн. К соответствующему периоду прошлого года прирост сбора достиг 6,3млн. грн., то есть, поступления выросли на 9,3%.

В фискальном ведомстве также акцентировали внимание на положительной динамике поступлений военного сбора с января по август текущего года.

Источник:   ГФС по Харьковской области
 Тэги:  военный сбор, фискалы, харьков, превышение плана.
 
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