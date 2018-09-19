19.09.2018 15:19

Похождения мошенника-ревизора завершатся в тюрьме

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении отчисленного учащегося лицея, который раскручивал на деньги магазины, выдавая себя за проверяющего из ГСЧС.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении подозреваемого в мошенничестве в городских кафе и магазинах.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, 23-летнему харьковчанину инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 УК Украины (мошенничество и самовольное присвоение властных полномочий).



Мужчина действовал по следующей схеме. Он заходил в помещения кафе и магазинов в Холодногорском районе и представлялся сотрудником ГСЧС.

Далее он указывал на якобы существующие нарушения пожарной безопасности учреждений и предлагал избежать дополнительной проверки за денежное вознаграждение.

Для «достоверности» в качестве рабочего удостоверения демонстрировал удостоверение одного из военных лицеев, откуда был отчислен еще несколько лет назад.



С декабря 2017 года до августа 2018 мужу удалось ввести в заблуждение 4 человек. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории г.. Харьков.



Максимальная санкция статей предусматривает 3 года лишения свободы.