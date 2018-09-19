19.09.2018 17:41

Харьковских безработных начали обслуживать карьерные советники

19 сентября 2018 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации и прекращения регистрации безработных, ведение учета лиц, ищущих работу" с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.



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Указанное постановление разработано Министерством социальной политики.

Постановлением меняются подходы к работе Государственной службы занятости, в частности:

1. Вводится институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости, качественное предоставление услуг по планированию карьеры с учетом потребностей работодателей и возможностей соискателей.

2. Вводится профилирование безработных и ищущих работу для оценки возможности их трудоустройства с учетом навыков, квалификации и предоставления адресных услуг для возвращения таких лиц на рынок труда.

3. Вводятся индивидуальные планы предоставления услуг и трудоустройства. Такой план будет совместной программе действий карьерного советника и зарегистрированного безработного, содержащий общие обязательства обеих сторон по поиску работы и обеспечивать индивидуальное сопровождение и организацию предоставления услуг.

Реализация постановления не потребует дополнительного финансирования из государственного и Харьковского местного бюджетов.