20.09.2018 16:46

Геннадий Кернес провел личный прием в Основянском районе

Эту группу людей объединяет одна беда - четвертого сентября в их доме по улице Земовской, 20 произошел пожар.



city.kharkov.ua

«Выгорело все», - рассказывают люди. - «Остались одни стены».

Со своим горем все вместе пришли на прием городского головы Геннадия Кернеса.

Любовь Черняк, жительница дома по улице Земовской:

«Сгорело все перекрытие, сгорела полностью крыша. Вещи, техника. То, что не сгорело, все было залито. Остались мы без ничего, остались только со стенами. У нас осталось 6 семей».

Жители дома просят мэра помочь с восстановлением крыши. Хотя есть один нюанс - дом по факту ничейный, ведомство от него отказалось.

«Несмотря на то, что дом не коммунальной собственности», - отметил Геннадий Кернес, - «город все равно не оставит людей наедине с проблемой».

Поэтому уже вскоре в дом будет направлена ​​бригада коммунальщиков, которая займется ремонтом кровли. По поручению Геннадия Кернеса вопрос контролирует депутат облсовета Александр Ткаченко. А пока будут продолжаться работы, погорельцы могут проживать в городском социальном общежитии.

Любовь Черняк, жительница дома по улице Земовской:

«Геннадий Адольфович пообещал нам помочь и мы надеемся, что он нам поможет. Спасибо, он принял, конечно, очень хорошо нас. Мы надеемся, что он нам поможет».

А вот у Анны Кривошеи к Геннадию Кернесу вопросы ремонта подземного пешеходного перехода у цирка. И еще задолго до личного приема мэра, подчеркивает женщина, переход был взят в работу соответствующими службами. Поэтому от мэра Анна Кривошея услышала только дату завершения реконструкции - декабрь 2018.

Анна Кривошея, жительница дома по улице Полевой:

«Вопрос стоит на контроле. Ремонт ведется в хороших уже темпах, сказали, что уже в скором времени будет приведено в надлежавший вид. Я рада, что наш мэр настолько болеет нашим городом. Он пытается его сделать красивее, удобней для жителей города Харькова и мне очень приятно, что эти работы ведутся в таком ускоренном режиме».

Было очень много вопросов от заявителей и по обновлению спортивной инфраструктуры в учебных заведениях, и по установлению детских комплексов во дворах жилых массивов. Над ними всеми, отметили руководители профильных департаментов, уже работают. Также решается вопрос о проведении благоустройства в парке Жихарь, лугопарк, в Детском парке и в сквере «Железнодорожников», который город должен еще забрать в коммунальную собственность. А вот ремонты кровель, подъездов, внутриквартальных дорог на приеме пообещали внести в титульный список на 2019 год. Представителям своей команды Геннадий Кернес поручил, чтобы их слова не расходились с делом.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Не забывайте своих обещаний. Составляйте свои графики работы так, чтобы были выполнены те обещания, которые вы взяли на себя на год вперед. И тогда люди вам скажут спасибо».