Геннадий Кернес провел личный прием в Основянском районе

Эту группу людей объединяет одна беда - четвертого сентября в их доме по улице Земовской, 20 произошел пожар.
«Выгорело все», - рассказывают люди. - «Остались одни стены».
Со своим горем все вместе пришли на прием городского головы Геннадия Кернеса.
Любовь Черняк, жительница дома по улице Земовской:
«Сгорело все перекрытие, сгорела полностью крыша. Вещи, техника. То, что не сгорело, все было залито. Остались мы без ничего, остались только со стенами. У нас осталось 6 семей».
Жители дома просят мэра помочь с восстановлением крыши. Хотя есть один нюанс - дом по факту ничейный, ведомство от него отказалось.
«Несмотря на то, что дом не коммунальной собственности», - отметил Геннадий Кернес, - «город все равно не оставит людей наедине с проблемой».
Поэтому уже вскоре в дом будет направлена бригада коммунальщиков, которая займется ремонтом кровли. По поручению Геннадия Кернеса вопрос контролирует депутат облсовета Александр Ткаченко. А пока будут продолжаться работы, погорельцы могут проживать в городском социальном общежитии.
Любовь Черняк, жительница дома по улице Земовской:
«Геннадий Адольфович пообещал нам помочь и мы надеемся, что он нам поможет. Спасибо, он принял, конечно, очень хорошо нас. Мы надеемся, что он нам поможет».
А вот у Анны Кривошеи к Геннадию Кернесу вопросы ремонта подземного пешеходного перехода у цирка. И еще задолго до личного приема мэра, подчеркивает женщина, переход был взят в работу соответствующими службами. Поэтому от мэра Анна Кривошея услышала только дату завершения реконструкции - декабрь 2018.
Анна Кривошея, жительница дома по улице Полевой:
«Вопрос стоит на контроле. Ремонт ведется в хороших уже темпах, сказали, что уже в скором времени будет приведено в надлежавший вид. Я рада, что наш мэр настолько болеет нашим городом. Он пытается его сделать красивее, удобней для жителей города Харькова и мне очень приятно, что эти работы ведутся в таком ускоренном режиме».
Было очень много вопросов от заявителей и по обновлению спортивной инфраструктуры в учебных заведениях, и по установлению детских комплексов во дворах жилых массивов. Над ними всеми, отметили руководители профильных департаментов, уже работают. Также решается вопрос о проведении благоустройства в парке Жихарь, лугопарк, в Детском парке и в сквере «Железнодорожников», который город должен еще забрать в коммунальную собственность. А вот ремонты кровель, подъездов, внутриквартальных дорог на приеме пообещали внести в титульный список на 2019 год. Представителям своей команды Геннадий Кернес поручил, чтобы их слова не расходились с делом.
Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:
«Не забывайте своих обещаний. Составляйте свои графики работы так, чтобы были выполнены те обещания, которые вы взяли на себя на год вперед. И тогда люди вам скажут спасибо».
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
влажн.:
давл.:
ветер: