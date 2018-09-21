21.09.2018 09:38

Представители Европейской службы внешних дел посетили Харьковщину

Делегация вместе с членами КМЕС в Харькове побывала с визитом в Чугуевском отделе полиции.



//hk.npu.gov.ua

Гости ознакомились с состоянием ремонта, который сейчас проходит в подразделении в рамках проекта «Поддержка полиции в Украине». Также представители поинтересовались реализацией проекта Community Policing, который осуществляется с проведением «каскадных тренингов».

В тот же день в ГУНП в Харьковской области прошла рабочая встреча представителей Европейской службы внешний дел, Директората гражданского планирования и возможностей Европейского Союза, Директората кризисного менеджмента и планирования и Консультативной миссии ЕС в Харькове с руководством областного главка.

В ходе встречи Олег Бех отметил положительный результат внедрения «кустового» принципа работы территориальных отделов и отделений полиции и таких международных проектов, как «Скандинавская модель» предупреждения правонарушений во время проведения мероприятий с участием значительного количества граждан, проекта модернизации Тренингового центра с целью усовершенствования системы обучения полицейских, внедрение европейских методов подготовки, «Детективы», «Community policing» и распространение правовых знаний среди населения, а именно - вручение памяток о правах людей, в том числе потерпевших, подозреваемых, свидетелей и других категорий лиц.

Также была обсуждена нынешняя реконструкция помещений Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Изюмского, Нововодолажского, Харьковского и Чугуевского отделов полиции, организация их работы по схеме сервисных центров.