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21.09.2018  09:38   

Представители Европейской службы внешних дел посетили Харьковщину

Делегация вместе с членами КМЕС в Харькове побывала с визитом в Чугуевском отделе полиции.


//hk.npu.gov.ua

Гости ознакомились с состоянием ремонта, который сейчас проходит в подразделении в рамках проекта «Поддержка полиции в Украине». Также представители поинтересовались реализацией проекта Community Policing, который осуществляется с проведением «каскадных тренингов».

В тот же день в ГУНП в Харьковской области прошла рабочая встреча представителей Европейской службы внешний дел, Директората гражданского планирования и возможностей Европейского Союза, Директората кризисного менеджмента и планирования и Консультативной миссии ЕС в Харькове с руководством областного главка.

В ходе встречи Олег Бех отметил положительный результат внедрения «кустового» принципа работы территориальных отделов и отделений полиции и таких международных проектов, как «Скандинавская модель» предупреждения правонарушений во время проведения мероприятий с участием значительного количества граждан, проекта модернизации Тренингового центра с целью усовершенствования системы обучения полицейских, внедрение европейских методов подготовки, «Детективы», «Community policing» и распространение правовых знаний среди населения, а именно - вручение памяток о правах людей, в том числе потерпевших, подозреваемых, свидетелей и других категорий лиц.

Также была обсуждена нынешняя реконструкция помещений Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Изюмского, Нововодолажского, Харьковского и Чугуевского отделов полиции, организация их работы по схеме сервисных центров.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, официально, харьков, контроль, делегация, служба
 
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