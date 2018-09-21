21.09.2018 10:28

В Харьковской исправительной колонии (№ 43) закончена реконструкция футбольного поля

20 сентября 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» закончена реконструкция спортивной площадки.



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Площадка имеет общую площадь 375 квадратных метров и является многофункциональной. На ней можно проводить соревнования по мини-футболу, волейболу, большому теннису.

Сама площадка ограждена металлической сеткой высотой 4 метра, оборудованы искусственное покрытие, что позволяет проводить спортивные соревнования в любое время года.

В рамках реализации программы дифференцированного воспитательного воздействия «Физкультура и спорт», каждые выходные и по случаю государственных праздников, в учреждении проводятся соревнования среди осужденных.

Как отмечает начальник учреждения Андрей Ольховский, привлечения осужденных к физкультурно-спортивных мероприятий является одним из приоритетных направлений социально-воспитательной и психологической работы.