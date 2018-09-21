В Харьковской исправительной колонии (№ 43) закончена реконструкция футбольного поля

20 сентября 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» закончена реконструкция спортивной площадки.
Площадка имеет общую площадь 375 квадратных метров и является многофункциональной. На ней можно проводить соревнования по мини-футболу, волейболу, большому теннису.
Сама площадка ограждена металлической сеткой высотой 4 метра, оборудованы искусственное покрытие, что позволяет проводить спортивные соревнования в любое время года.
В рамках реализации программы дифференцированного воспитательного воздействия «Физкультура и спорт», каждые выходные и по случаю государственных праздников, в учреждении проводятся соревнования среди осужденных.
Как отмечает начальник учреждения Андрей Ольховский, привлечения осужденных к физкультурно-спортивных мероприятий является одним из приоритетных направлений социально-воспитательной и психологической работы.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: