21.09.2018 12:40

Для самых маленьких харьковчан определены 11 типов документов для оформления в садик по феодальному типу: «крепок земле будешь»

20 сентября опубликован перечень документов для урегулирования вопросов учета детей дошкольного возраста и усовершенствован учет детей школьного возраста в соответствующий реестр.



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«Принятые изменения очень важны, ведь на следующий год мы планируем связать механизм первоочередного зачисления в первый класс по месту жительства с учетом детей, которые проживают на местах. То есть если в реестре будет определено, что ребенок живет на определенной территории, то он имеет право в первую очередь быть зачисленным в ту школу, которая закреплена за этой территорией. Предполагается, что в нескольких крупных городах этот реестр будет электронным и будет пропилотован механизм электронного распределения мест в школах », - пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич. В общем,

Правительство определило 11 видов документов, которые могут подтверждать место проживания для включения в реестр. Это, например, паспорт одного из родителей, справка о регистрации места жительства, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, документ, удостоверяющий право собственности или пользования жильем, акт обследования условий проживания или любой другой официальный документ, подтверждающий место жительства . Министр также отметила, что ранее порядок учета касался только детей школьного возраста, а к учету дошкольников не было единых требований.

Теперь постановление КМУ регулирует и вопросы учета детей дошкольного возраста. Это позволит, в частности, лучше "прогнозировать" и "своевременно создавать" нужное количество мест в учреждениях дошкольного и школьного образования.

«Обобщая и анализируя эту информацию, на местах лучше понимать перспективу на ближайшие несколько лет: сколько и когда мест им надо будет добавить в уже действующих учреждениях, возможно есть необходимость в открытии новых т.д.», - отметила Лилия Гриневич.

В то же время Министр напомнила, что привлечение работников учебных заведений к организации и ведению учета детей дошкольного и школьного возраста запрещается.