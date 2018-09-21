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21.09.2018  17:41   

В Первомайской колонии (№ 117) запланированы новые «посадки» (ФОТО)

Исправительная колония продолжает практику трудотерапии.


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В сентябре 2018 года в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония» (№ 117) продолжена практика выращивания свежих овощей в теплицах учреждения.

Для разнообразного питания подсудимые будут получать собственноручно выращенные свежие овощи в течение всего осеннего периода. С начала года в столовой для осужденных выдано свежих овощей в виде салатов, петрушки, укропа, зеленого лука, томатов, моркови и огурцов на более 250 килограммов.

Как отметил начальник учреждения Константин Козич, за счет собственных теплиц овощи поступают на питание осужденным, что тем самым значительно разнообразит их рацион.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции
 Тэги:  витамины, заключенные, харьков, теплицы, овощи, контингент
 
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