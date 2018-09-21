В Первомайской колонии (№ 117) запланированы новые «посадки» (ФОТО)

Исправительная колония продолжает практику трудотерапии.
В сентябре 2018 года в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония» (№ 117) продолжена практика выращивания свежих овощей в теплицах учреждения.
Для разнообразного питания подсудимые будут получать собственноручно выращенные свежие овощи в течение всего осеннего периода. С начала года в столовой для осужденных выдано свежих овощей в виде салатов, петрушки, укропа, зеленого лука, томатов, моркови и огурцов на более 250 килограммов.
Как отметил начальник учреждения Константин Козич, за счет собственных теплиц овощи поступают на питание осужденным, что тем самым значительно разнообразит их рацион.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
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