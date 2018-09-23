Первая столица оказалась безопаснее Киева (РЕЙТИНГ)

Самые криминальные города мира: Киев, Харьков и Львов оказались в середине рейтинга. Индекс безопасности Харькова ниже, чем у Львова, зато выше, чем в Киеве.
Рейтинг криминальных мегаполисов мира ежегодно составляет сайт
Всего в рейтинге Numbeo - 327 городов мира. Он составляется на основе опроса пользователей сайта. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице. Криминальный индекс ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.
Вот как выглядит криминальная карта Европы:
А так выглядит рейтинг европейских стлиц:
А вот в сравнении с мировым рейтингом:
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влажн.:
давл.:
ветер: