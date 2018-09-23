23.09.2018 18:43

Первая столица оказалась безопаснее Киева (РЕЙТИНГ)

Самые криминальные города мира: Киев, Харьков и Львов оказались в середине рейтинга. Индекс безопасности Харькова ниже, чем у Львова, зато выше, чем в Киеве.



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Рейтинг криминальных мегаполисов мира ежегодно составляет сайт Numbeo - популярный среди путешественников портал о городах и странах, где можно найти информацию о жилье, ценах и условиях жизни. В этом году в список попали три украинских города - Киев, Харьков и Львов. Столицу Украины составители рейтинга сочли городом с более высокой преступностью, чем Харьков - Киев попал на 130 место с индексом преступности 47,9. Харьков оказался на на 139 месте с индексом 46,77 - между пакистанским Лагором и боснийским Сараево. Львов занимает 208 место с индексом 39,9. По сравнению с 2017 годом украинские города стали опаснее - в прошлом году Киев занимал 134 место, а Харьков - 140-е.

Всего в рейтинге Numbeo - 327 городов мира. Он составляется на основе опроса пользователей сайта. В вопросах учитывается безопасность на улицах города днем и ночью, риск ограбления дома, угона машины, нападения на улице. Криминальный индекс ниже 20 считается очень низким, с 20 до 40 – низким, с 40 до 60 – умеренным, с 60 до 80 – высоким, более 80 – очень высоким.

Вот как выглядит криминальная карта Европы:

А так выглядит рейтинг европейских стлиц:

А вот в сравнении с мировым рейтингом: