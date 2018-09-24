24.09.2018 09:55

Неоформленных сотрудников в Харькове выявит масштабная проверка (ВИДЕО)

На Харьковщине фискалы начали активную кампанию по выявлению неоформленных работников.



// Facebook

Совместно с управлением Гоструда сотрудники ГФС будут проверять работодателей.



«Наиболее проблемными отраслями оказались строительство, торговля, охранные услуги, гостинично-ресторанный бизнес. Там зафиксировано наибольшее количество нелегальных и не оформленных надлежащим образом работников», – рассказала заместитель начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елена Петренко.



Чиновница прокомментировала информацию Кабмина, что Харьковская область – одна из лидеров в Украине по количеству нетрудоустроенных работников.



«В региональном разрезе лидируют – Харьковская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская области», – сказала она.



«Теневая занятость, если брать по физическим лицам в Харьковской области, примерно равна 220 тысячам человек. В прошлом году мы говорили о 320-340 тысячах, но ядумаю, что эта цифра ближе к истине», – прокомментировал ситуацию директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.



Именно поэтому уже с 5 октября в регионе и в стране в целом за работодателей собираются взяться активно. Масштабные проверки анонсировали в фискальной службе. Говорят – ходить будут без предупреждений.



«На сегодняшний день в ходе контрольно-проверочных мероприятий мы легализировали более 2200 наемных работников. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Но для более эффективной работы нужно взаимодействовать всем контролирующем органам», – солобщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Благой.



В результате этого, отметил Сергей Благой, в бюджет удалось дополнительно вернуть более двух с половиной миллионов гривен.



Между тем работники теруправления Гоструда с начала года уже составили админштрафов на сумму почти шестьдесят четыре миллиона гривен. Там напоминают – за неоформленного работника санкция достигает почти ста семнадцати тысяч гривен, а за недопуск с проверкой – триста семьдесят две тысячи гривен.



