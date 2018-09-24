Неоформленных сотрудников в Харькове выявит масштабная проверка (ВИДЕО)

На Харьковщине фискалы начали активную кампанию по выявлению неоформленных работников.
Совместно с управлением Гоструда сотрудники ГФС будут проверять работодателей.
«Наиболее проблемными отраслями оказались строительство, торговля, охранные услуги, гостинично-ресторанный бизнес. Там зафиксировано наибольшее количество нелегальных и не оформленных надлежащим образом работников», – рассказала заместитель начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елена Петренко.
Чиновница прокомментировала информацию Кабмина, что Харьковская область – одна из лидеров в Украине по количеству нетрудоустроенных работников.
«В региональном разрезе лидируют – Харьковская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская области», – сказала она.
«Теневая занятость, если брать по физическим лицам в Харьковской области, примерно равна 220 тысячам человек. В прошлом году мы говорили о 320-340 тысячах, но ядумаю, что эта цифра ближе к истине», – прокомментировал ситуацию директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.
Именно поэтому уже с 5 октября в регионе и в стране в целом за работодателей собираются взяться активно. Масштабные проверки анонсировали в фискальной службе. Говорят – ходить будут без предупреждений.
«На сегодняшний день в ходе контрольно-проверочных мероприятий мы легализировали более 2200 наемных работников. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Но для более эффективной работы нужно взаимодействовать всем контролирующем органам», – солобщил начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Благой.
В результате этого, отметил Сергей Благой, в бюджет удалось дополнительно вернуть более двух с половиной миллионов гривен.
Между тем работники теруправления Гоструда с начала года уже составили админштрафов на сумму почти шестьдесят четыре миллиона гривен. Там напоминают – за неоформленного работника санкция достигает почти ста семнадцати тысяч гривен, а за недопуск с проверкой – триста семьдесят две тысячи гривен.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
влажн.:
давл.:
ветер: