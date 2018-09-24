Главная Новости Власть Паспорт детской площадки под Харьковом получали через суд
24.09.2018  10:52   

Паспорт детской площадки под Харьковом получали через суд

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры о приведении в соответствие с законодательством документации на детскую площадку в пгт Старый Мерчик Валковского района области.


// Facebook

Новая благоустроенная площадка была передана благотворительным фондом на баланс поселкового совета еще в 2014 году, рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев.

По закону поселковый совет должен оформить паспорт на объект благоустройства. Однако до сих пор документ, подтверждающий безопасность эксплуатации площадке, разработан не был.
 
Сейчас по результатам рассмотрения иска прокурора детская площадка паспортизована, вся необходимая документация приведена в надлежащий вид.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Криминал и происшествия Прокуратура вернула общине незаконно «приватизированный» лес 21.09 Криминал и происшествия Отцовская поножовщина: покинул в детстве, а взрослого - убил. Подозреваемого в убийстве сына взяли под стражу 21.09 Криминал и происшествия Владельцев МАФ-ов защитили от вымогательства
 
 

Видео

Как обстоят дела в Харькове в вопросах подготовки города к зиме?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 