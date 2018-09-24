Паспорт детской площадки под Харьковом получали через суд

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры о приведении в соответствие с законодательством документации на детскую площадку в пгт Старый Мерчик Валковского района области.
Новая благоустроенная площадка была передана благотворительным фондом на баланс поселкового совета еще в 2014 году, рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев.
По закону поселковый совет должен оформить паспорт на объект благоустройства. Однако до сих пор документ, подтверждающий безопасность эксплуатации площадке, разработан не был.
Сейчас по результатам рассмотрения иска прокурора детская площадка паспортизована, вся необходимая документация приведена в надлежащий вид.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
влажн.:
давл.:
ветер: