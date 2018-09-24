24.09.2018 11:40

Флэш-моб «Скажи НЕТ зарплате в конвертах» на рынке Барабашово (ФОТО)

Харьковские налоговики вместе со специалистами ГУ Гоструда в Харьковской области и Пенсионного фонда разъясняют населению последствия нелегального трудоустройства.



//kh.sfs.gov.ua

Очень важно донести до сознания граждан суть проблемы и привлечь как можно больше людей к цивилизованному рынку труда. Совместная информационная кампания органов исполнительной власти проводится согласно распоряжению кабинета министров Украины. Главная задача - предупредить, проинформировать, разъяснить. С этой целью сотрудники Главного управления ДФС и устроили своеобразный флеш-моб с раздачей листовок разъяснительного характера на ТЦ «Барабашово» и ТРК «Французский бульвар». Госслужащие общались и с предпринимателями, и с посетителями торговых площадок, раздавали листовки и еще и разъясняли некоторые моменты законодательства. «Наша цель - проинформировать как можно больше граждан о необходимости официального трудоустройства, а работодателей предупредить негативные последствия использования труда нелегальных сотрудников. Мы все должны понимать - зарплаты в конвертах не приносят пользы ни гражданину, ни стране », - отмечают в фискальной службе области.