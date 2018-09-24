Осужденным не достался суп с наркотиками (ФОТО)

Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.