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24.09.2018  13:19   

Осужденным не достался суп с наркотиками (ФОТО)

Его в Харьковское СИЗО пытался пронести вновьприбывший.


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Как сообщает Криминально-исполнителная служба,  22 сентября 2018 в  Харськоское СИЗО прибыл заключенный Б. из ИВС Харьковской области.

Вво время досмотра личных вещей в пакете с гороховым супом был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотитческое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.

Тэги:  наркотики, тюрьма, харьков, контрабанда
 
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