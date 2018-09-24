Осужденным не достался суп с наркотиками (ФОТО)

Его в Харьковское СИЗО пытался пронести вновьприбывший.
Как сообщает Криминально-исполнителная служба, 22 сентября 2018 в Харськоское СИЗО прибыл заключенный Б. из ИВС Харьковской области.
Вво время досмотра личных вещей в пакете с гороховым супом был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотитческое.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
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