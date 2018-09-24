Главная Новости Власть Извращенец, пристававший к девочкам в подъездах у метро Научная, взят под стражу
24.09.2018  14:50   

Извращенец, пристававший к девочкам в подъездах у метро Научная, взят под стражу

Решение принял Дзержинский районный суд Харькова.


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Как сообщает Прокуратура,  по ходатайству Харьковской местной прокуратуры № 1 Дзержинский районный суд. Харькова избрал для 30-летнего харьковчанина, подозреваемого в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме более  50 тыс. грн.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, 14 и 19 сентября этого года в Шевченковский отдела полиции обратились родители малолетних девочек с заявлениями о растлении детей неизвестным мужчиной в подъездах домов.
 
 В ходе проведения следственных действий по подозрению в совершении преступлений задержали местного жителя.
 
По данным следствия, мужчина, прогуливаясь возле станции метро «Научная», следил за девочками.  Подозреваемый направлялся за детьми до подъездов по месту их проживания. 

Развратные действия в отношении девочек он совершал в местах, где не было свидетелей - в лифте и на лестничной площадке между этажами.
 
 На данный момент следствием также установлена ​​причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова.

Досудебное расследование продолжается. 

Решается вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы, чтобы определить наличие психических заболеваний у подозреваемого.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
 

Внимание!   Родителей детей, в отношении которых, вероятно, были совершены подобные преступления, просим обращаться в Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области (ул. Толобухина, 103).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  извращенец, педофил, харьков, суд
 
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