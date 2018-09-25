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25.09.2018  09:18   

Управление Гоструда выписывает оптовикам миллионные штрафы

Во время инспекционных посещения предприятий Харьковщины выявлены нелегально трудоустроенные работники.


// Антикор

Так, в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается оптовой торговлей, было выявлено 25 работников-«нелегалов».

Еще у двоих физических лиц-предпринимателей торговали продуктами питания трое работников без официального трудоустройства.

Еще четыре предпринимателя, занятых торговлей, прептствовали инспекционной проверке, отказавшись предоставить необходимую документацию.

По итогам рейдов сотрудники управления Гоструда вынесли постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 4 миллиона шестьсот тысяч гривен.

Напомним, на Харьковщине началась активная кампания по выявлению неоформленных работников.

В ведомстве отметили, что за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений предусмотрен штраф в размере 30 минимальных заработных плат, то есть 111 690 гривен. За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда предусмотрен штраф в размере 10 минимальных заработных плат, то есть 37230 грн. В случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления, предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 372 300 гривен.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нелегальный работник, штраф, харьков
 
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