Управление Гоструда выписывает оптовикам миллионные штрафы

Во время инспекционных посещения предприятий Харьковщины выявлены нелегально трудоустроенные работники.
Так, в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается оптовой торговлей, было выявлено 25 работников-«нелегалов».
Еще у двоих физических лиц-предпринимателей торговали продуктами питания трое работников без официального трудоустройства.
Еще четыре предпринимателя, занятых торговлей, прептствовали инспекционной проверке, отказавшись предоставить необходимую документацию.
По итогам рейдов сотрудники управления Гоструда вынесли постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 4 миллиона шестьсот тысяч гривен.
Напомним, на Харьковщине началась активная кампания по выявлению неоформленных работников.
В ведомстве отметили, что за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений предусмотрен штраф в размере 30 минимальных заработных плат, то есть 111 690 гривен. За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда предусмотрен штраф в размере 10 минимальных заработных плат, то есть 37230 грн. В случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления, предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть 372 300 гривен.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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