Нетрезвого водителя, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 9 годам тюрьмы

45-летний харьковчанин признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека.
Фрунзенский районный суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Авария произошла в конце августа 2016 года. Нетрезвый водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП, двое пассажиров Fiat, 55-летний мужчина и 58-летняя женщина от полученных повреждений погибли на месте. Водитель этого же автомобиля вследствие многочисленных травм скончался через полгода после аварии.
Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали еще 2 пассажира Fiat 27 и 32 лет.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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