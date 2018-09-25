Главная Новости Власть Нетрезвого водителя, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 9 годам тюрьмы
25.09.2018  09:59   

Нетрезвого водителя, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 9 годам тюрьмы

45-летний харьковчанин признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека.


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 Фрунзенский районный суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
 
Авария произошла в конце августа 2016 года. Нетрезвый водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП, двое пассажиров Fiat, 55-летний мужчина и 58-летняя женщина от полученных повреждений погибли на месте. Водитель этого же автомобиля вследствие многочисленных травм скончался через полгода после аварии.
 
Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали еще 2 пассажира Fiat 27 и 32 лет.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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