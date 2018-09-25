25.09.2018 09:59

Нетрезвого водителя, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 9 годам тюрьмы

45-летний харьковчанин признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека.



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Фрунзенский районный суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.



Авария произошла в конце августа 2016 года. Нетрезвый водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП, двое пассажиров Fiat, 55-летний мужчина и 58-летняя женщина от полученных повреждений погибли на месте. Водитель этого же автомобиля вследствие многочисленных травм скончался через полгода после аварии.



Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали еще 2 пассажира Fiat 27 и 32 лет.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.