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25.09.2018  10:50   

Харьковские ФОП-иностранцы получили индивидуальное предупреждение

После массовых проверок и флеш-моба по легализации зарплат на рынке Барабашово региональная налоговая решила отдельно предупредить предпринимателей- иностранцев.


//kh.sfs.gov.ua

25.09 на сайте регионального управления ГФС появилось сообщение, которым были подытожены результаты многочисленных проверок. Иностранный гражданин, желающий вести бизнес и легально получать доходы в Харькове, может зарегистрироваться предпринимателем. Он самостоятельно выбирает систему налогообложения и платит налоги и сборы в соответствии с законодательством Украины. Не является исключением и единый социальный взнос. Единый взнос уплачивается по ставке 22 процента как с дохода, полученного им от осуществления предпринимательской деятельности, так и с заработной платы наемных работников, которые работают не только на рынке, но и в целом по городу.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, харьков, барабашово, проверка, есв, предприниматель
 
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