Харьковские ФОП-иностранцы получили индивидуальное предупреждение

После массовых проверок и флеш-моба по легализации зарплат на рынке Барабашово региональная налоговая решила отдельно предупредить предпринимателей- иностранцев.
25.09 на сайте регионального управления ГФС появилось сообщение, которым были подытожены результаты многочисленных проверок. Иностранный гражданин, желающий вести бизнес и легально получать доходы в Харькове, может зарегистрироваться предпринимателем. Он самостоятельно выбирает систему налогообложения и платит налоги и сборы в соответствии с законодательством Украины. Не является исключением и единый социальный взнос. Единый взнос уплачивается по ставке 22 процента как с дохода, полученного им от осуществления предпринимательской деятельности, так и с заработной платы наемных работников, которые работают не только на рынке, но и в целом по городу.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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