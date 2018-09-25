25.09.2018 11:40

Для получения субсидии съехавших родственников выписывать не надо - Минсоцполитики

В преддверие повышения цен на газ для населения вокруг субсидий наращивается волна слухов и домыслов. Минсоцполитики, в лице руководителя, выступил с развенчанием части из них



// fecebook

Вопросам назначения субсидий озаботились многие, тем более когда слухов о том, что госпомощь на оплату коммуналки будут сокращать, становится все больше.

В Минсоцполитики уверяют, на субсидию могут рассчитывать все семьи, которые в ней нуждаются. А именно: чьи доходы не позволяют в полном объеме оплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому чиновники советуют в любом случае обращаться в управление соцзащиты и дождаться ответа.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что устный отказ в получении субсидии является незаконным. Она должен быть в письменном виде.

Об этом в видеообращении сообщил министр, передает пресс-служба украинского правительства. «Я всем советую подавать документы и заявление, и декларацию, потому что, если ваша декларация и заявление зарегистрированы, они обязательно должны быть рассмотрены. В случае, если Вам отказали в выплате субсидии, об этом орган соцзащиты населения должен обязательно сообщить письменно. Персональная форма сообщения может быть разной, но она не может быть устной. Поэтому когда Вы обращаетесь, и официально зарегистрировали свое заявление, вам должны официально дать письменный ответ» - прокомментировал министр в видеообращении.

В последнее время, опасаясь того, что через родственников, которые прописаны в квартире, но фактически не живут там нельзя не получить субсидию, украинцы начали массово их выписывать. Министр соцполитики заверил, делать этого не следует, потому что новые правила получения помощи на оплату коммунальных платежей не предусматривают таких требований, как выписка членов семьи, которые не проживают по месту регистрации и живут и работают в других городах. И если так кто-то говорит, то это введение людей в заблуждение.