25.09.2018 12:20

По сравнению с прошлым годом средний размер субсидии упал в 1,8 раза, а число получателей уменьшилось в 2,4 раза.

Региональное eправление статистики опубликовало отчет о предоставлении населению Харьковской области субсидий в августе 2018.



//sud.ua

В августе 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 162,6 тыс. домохозяйств.

За субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-августе 2018 обратилось 178,8 тыс. домохозяйств, что в 2,7 раза меньше, чем в январе-августе 2017

При этом на домохозяйства в городах приходилось 84,7% таких обращений, в сельской местности - 15,3%.

С начала года назначены субсидии 204,41 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях - 167,0 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 37,4 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2017 количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,4 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-августе 2018 составила 61,4 млн.грн (в городских поселениях - 54,0 млн.грн, в сельской местности - 7,4 млн.грн), в соответствующем периоде 2017 - 196,8 млн.грн (в городских поселениях - 170,7 млн.грн, в сельской местности - 26,1 млн.грн).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 в 1,8 раза и составил 89,5 грн. Сумма перечисленных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг организациям, предоставляющим услуги, в январе-августе 2018 составила 3541,2 млн.грн (в городских поселениях - 2936,8 млн.грн, в сельской местности - 604, 4 млн.грн), что на 14,8% больше, чем в январе-августе 2017.

Задолженность бюджетов по субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг перед организациями, предоставляющими домохозяйствам жилищно-коммунальные услуги, на конец августа 2018 г. составила 586,5 млн.грн.