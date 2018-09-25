Харьковских чиновников учат проводить презентации и сглаживать конфликты

25 сентября в Харькове стартовала серия обучающих тренингов «Школа современного чиновника».
Проект организован для начальников управлений и отделов городского совета, а также для всех, кто по роду своей деятельности сталкивается с необходимостью выступать на совещаниях, конференциях и других мероприятиях, проводить деловые презентации и решать конфликтные ситуации. Теоретические и практические занятия пройдут по таким темам: «Эффективная коммуникация (ораторское мастерство и презентация)»; «Личная эффективность, тайм-менеджмент, лидерство, антистресс»; «Конфликтология, работа с возражением»; «Проектный менеджмент»; «Экспертные переговоры, управленческие поединки»; «Командообразование».
Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект «Школа современного чиновника» реализуется как один из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который проводится в Харькове уже второй год подряд.
«Экспертный совет конкурса высоко оценил данную идею, поскольку аналогичных тренингов в нашей стране на сегодняшний день нет, а актуальность тематики переоценить очень сложно. Мы стремимся повысить эффективность работы современных управленцев и ожидаем от данного тренинга хороших результатов», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
Напомним, что конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов организован по инициативе Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Это один из видов муниципальных инвестиций в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на улучшение имиджа Харькова на национальном и международном уровнях.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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