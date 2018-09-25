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25.09.2018  14:02   

Харьковских чиновников учат проводить презентации и сглаживать конфликты

25 сентября в Харькове стартовала серия обучающих тренингов «Школа современного чиновника».


// city.kharkov.ua

Проект организован для начальников управлений и отделов городского совета, а также для всех, кто по роду своей деятельности сталкивается с необходимостью выступать на совещаниях, конференциях и других мероприятиях, проводить  деловые презентации и решать конфликтные ситуации. Теоретические и практические занятия пройдут по таким темам: «Эффективная коммуникация (ораторское мастерство и презентация)»; «Личная эффективность, тайм-менеджмент, лидерство, антистресс»; «Конфликтология, работа с возражением»; «Проектный менеджмент»;  «Экспертные переговоры, управленческие поединки»;  «Командообразование». 

Как сообщила начальник  Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект «Школа современного чиновника» реализуется как один из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который проводится в Харькове уже второй год подряд. 

«Экспертный совет конкурса высоко оценил данную идею, поскольку аналогичных тренингов в нашей стране на сегодняшний день нет, а актуальность тематики переоценить очень сложно. Мы стремимся повысить эффективность работы современных управленцев и ожидаем от данного тренинга хороших результатов», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Напомним, что конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов организован по инициативе Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Это один из видов муниципальных инвестиций в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на улучшение имиджа Харькова на национальном и международном уровнях.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  тренинг, харьков
 
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